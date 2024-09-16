Genç Merve aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu
Konya'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.
26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün kontrolünü yitirdiği otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.
Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.