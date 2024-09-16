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        Haberler Gündem Güncel Genç Merve aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu | Son dakika haberleri

        Genç Merve aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu

        Konya'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:10
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        Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

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        26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün kontrolünü yitirdiği otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

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        Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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        Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Konya
        #trafik kazası
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