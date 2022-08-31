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Genç sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Erzurum'da Olur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı olan 32 yaşındaki Alican Kaya Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Genç sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Genç sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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İHA

Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan Alican Kaya (32) Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 acil ekipleri tarafından Olur Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyerek hayatını kaybetti.

Alican Kaya'nın ani ölümü yakınlarını ve Ormanağzı köylülerini derinden üzdü. Kaya'nın cenazesi Ormanağzı köyü Bağlar camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veridi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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