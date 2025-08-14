Habertürk
        Haberler Sağlık Genç tasarımcıdan otizmli çocuklar için modüler terapi aracı | Sağlık Haberleri

        Genç tasarımcıdan otizmli çocuklar için modüler terapi aracı

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sevim Çağla Yüncüler, otizmli çocukların motor ve duyusal gelişimlerini desteklemek amacıyla ev ortamına uyum sağlayabilen bir terapi ve oyun aracı tasarladı

        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 11:55 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:57
        Genç tasarımcıdan otizmli çocuklar için modüler terapi aracı
        İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sevim Çağla Yüncüler, mezuniyet projesi kapsamında otizmli çocukların motor ve duyusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Archi adlı terapi ve oyun aracı tasarladı. Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Yeşim Eröktem, Suat Batuhan Esirger ve Efe Barayda Tunca danışmanlığındaki mezuniyet projesi dersi kapsamında tasarlanan Archi, modüler yapısıyla evde kolayca kurulup kaldırılabiliyor; terapiyi oyunla birleştirerek çok yönlü bir deneyim sunuyor.

        TERAPİDEN OYUNA: ARCHİ İLE DÖNÜŞEN MEKANLAR

        Tasarım sürecinde özel eğitim uzmanları, terapistler ve psikologlarla işbirliği yapan Yüncüler, çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek bir yapı kurguladı. Archi, denge tahtası, terapi tüneli, nehir taşları gibi farklı terapi araçlarının işlevlerini tek bir sette birleştiriyor. Modüler yapısıyla ev ortamında rahatça kullanılabilen bu araç, kolayca toplanıp farklı formlara dönüştürülebiliyor. Böylece hem çocukların duyusal ve motor gelişimine katkı sağlıyor hem de ebeveynlere çocuklarıyla etkileşim kurabilecekleri pratik bir çözüm sunuyor.

        ÇOCUKLUK ANILARINDAN DOĞAN BİR FİKİR

        “Annemin yıllar önce işlettiği özel eğitim merkezinde geçirdiğim çocukluk yılları, bu projeyi hayal etmemin temelini oluşturdu” diyen Yüncüler şöyle devam etti: “Çocukluğumun büyük bir kısmını özel eğitim merkezinde geçirdim. O yıllarda, otizmli ve özel gereksinimli çocuklarla birebir zaman geçirme fırsatım oldu. Onların dünyasını gözlemledim, ihtiyaçlarını, zorlandıkları noktaları ve en önemlisi de en küçük şeylerin bile onlar için nasıl büyük anlamlar taşıdığını gördüm. Bitirme projemde onların hayatını kolaylaştıracak bir şey yapmak istedim. Archi, onların gelişimlerini desteklerken aynı zamanda terapiyi daha eğlenceli ve ulaşılabilir bir hâle getiriyor.”

