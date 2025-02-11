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        Haberler Kültür-Sanat Genç yıldızlar İş Sanat’ta

        Genç yıldızlar İş Sanat’ta

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserinde Melis Güney (viyola) ve Ceylin Ceylan (flüt) sahne alacak. Genç müzisyenlerin konserleri 24 Şubat Pazartesi saat 20.30'da gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:31
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        Genç yıldızlar İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın, gelecek vadeden yeteneklere destek olmayı amaçlayan Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerinin henüz başındaki müzisyenlerin konser deneyimini artırarak onların uluslararası sahnelere hazırlanmasına katkı sağlıyor. Konserler, genç müzisyenlere sahne imkânı sunarken, sanatseverlere de geleceğin solistlerini tanıtıyor.

        24 Şubat Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde seyirciler Melis Güney (viyola) ve Ceylin Ceylan’ı (flüt) dinleme fırsatı bulacak. Melis Güney, repertuvarında François Borne’un Viyola Sonatı’nı seslendirirken, Ceylin Ceylan’ın repertuvarında ise Fransız ve Avusturyalı bestecilerin eserleri yer alıyor.

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        Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

        MELİS GÜNEY, viyola

        2011 yılında Ankara’da doğan Melis Güney, 2019 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu’nda müzik eğitimine başladı. 2023 ve 2024 yıllarında Bosphorus Müzik Akademisi’nde eğitimine devam eden genç sanatçı, burada Beste Tıknaz Modiri, Barış Kerem Bahar ve Nil Kocamangil gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

        2023 yılında Finlandiya’da düzenlenen 11. Jean Sibelius International Instrumental Music Competition’da ikincilik ödülüne layık görüldü. 2024 yılında Enka Sanat tarafından düzenlenen Enka Sahne Gala konserinde “Viyola Dalında Genç Yetenek” seçilen Güney, eğitimine halen Bilkent Müzik Lisesi 9. sınıf öğrencisi olarak devam ediyor.

        CEYLİN CEYLAN, flüt

        2007 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen Ceylin Ceylan, müzik eğitimine 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Eren Coşkuner ile başladı. Genç sanatçı, 2021 yılında İtalya’da düzenlenen Falaut Yarışması’nda kendi kategorisinde üçüncülük ödülü, 2024 yılında düzenlenen “Classical Stars” yarışmasında “Absolute Winner” ödülü, aynı yılın Temmuz ayında düzenlenen “Royal Maas” yarışmasında kendi kategorisinde birincilik ödülü ve Bulgaristan’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Flüt Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

        Genç sanatçı halen Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 12. sınıf öğrencisi olarak eğitimine Doç. Gökçe Sarvan ile devam ediyor.

        GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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