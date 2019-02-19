Genç yıldızlar Millî Reasürans’ta parlayacak

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla Millî Reasürans’ta gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin bu ayki konukları, genç çellist Simge Keskin ve fagot sanatçısı Ece Özer oluyor.

2009 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı yarı zamanlı olarak kazanan Simge Keskin, 2013 yılında kurulan “Ensemble Çellizm”in grup üyesi oldu ve bu grupla birlikte konserler verdi. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Fagot Ana Sanat Dalı'na kabul edilen Ece Özer; Portekiz, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Almanya başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok konserde yer aldı.

Genç müzisyenlerin dinleyicilere enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri konser, ücretsiz olarak 25 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’nda.