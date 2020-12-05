Lider Alanyaspor'a şok! Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenildi ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Candeias kaydetti. Alanyaspor'da 83. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Bakasetas, 90+5. dakikada ise penaltı kaçırdı. Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt bu pozisyonda gole izin vermeyen isim oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Alanyaspor 23 puanda kaldı. 6 hafta sonra kazanan Gençlerbirliği ise 8 puana yükseldi.

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