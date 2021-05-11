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Gençlerbirliği: 5 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 5-3 yenerek, kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı.

Gençlerbirliği: 5 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 41. haftasında, Eryaman'da oynanan ve 2-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 5-3 yenerek, kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı.

12. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

28. dakikada Rahmetullah Berişbek'le paslaşarak ceza sahasına giren Johansson'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in üzerine gitti.

31. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yalçın Kayan, gelişine yaptığı sert şutla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

38. dakikada Rahmetullah Berişbek ceza sahasının sağından son çizgiye inerek yaptığı ortasında Lima, kale sahasının önünde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Furman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kale sahasının önündeki Diego'nun düzgün kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2.

İlk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Gençlerbirliği maça dengeyi getirdi. Diego'nun kendi yarı sahasından rakip ceza sahasına gönderdiği topta savunmanın arkasına sarkan Ayite, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

50. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Beykan Şimşek, topu filelere gönderdi: 2-3.

56. dakikada skora bir kez daha denge geldi. Stancu'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 3-3.

58. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edildi. Hakem Suat Arsanboğa, Soner Aydoğdu'nun topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Arslanboğa kararını iptal etti.

70. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında Metehan Mert'in kafayla topu arka direğe gönderdi. Müsait durumdaki Stancu meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-3.

82. dakikada, ikinci yarıda oyuna giren Stancu hat-trick yaptı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Stancu, sağdan girdiği ceza sahasında sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-3.

Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-3 kazanarak, kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego (Dk. 64 Toure),Metehan Mert, Polomat, Furman, Piris da Motta, Rahmetullah Berişbek (Dk. 78 Soner Dikmen),Lima (Dk. 58 Sefa Yılmaz),Ayite, İlker Karakaş (Dk. 46 Stancu)

Göztepe: Arda Özçimen, Gassama, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Burekovic, Esiti, Soner Aydoğdu (Dk. 65 Jahovic),Halil Akbunar (Dk. 81 Efe Binici),Yalçın Kayan (Dk. 55 Nwobodo),Beykan Şimşek (Dk. 65 Ndiaye),Ideye (Dk. 81 Yılmaz Basravi)

Goller: Dk. 12 Ideye, Dk. 31 Yalçın Kayan, Dk. 50 Beykan Şimşek (Göztepe),Dk. 44 Diego, Dk. 49 Ayite, Dk. 56, Dk. 70 ve Dk. 83 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarıkartlar: Dk. 14 Furman, Dk. 45+1 Piris da Motta (Gençlerbirliği),Dk. 47 Burekovic, Dk. 89 Efe Binici (Göztepe)

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