Başkent kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş - Gençlerbirliği maçında müsabaka hakemine karşı "sportmenliğe aykırı" tutumu nedeniyle oyundan atılan Nadir Çiftçi'nin durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır. Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün İç Disiplin Talimatı gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından Nadir Çiftçi'ye 30.000 Euro para cezası verilmiştir.

Centilmenliğimiz ile övünmekten vazgeçmeyeceğimizi ve Gençlerbirliği formasına yakışmayacak hareketlerin tekrarlanması durumunda da tüm futbolcularımıza İç Disiplin Talimatının aynı maddesini işletileceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Hakemlerimizi ya da federasyonumuzu eleştirirken tek taraflı bakmayarak, üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyu ile her defasında paylaştık. Futbolun tüm paydaşlarından beklentimiz, gösterdiğimiz hassasiyetin herkes tarafından benimsenmesidir.

Nadir Çiftçi yaptığı hareket nedeniyle nasıl hem TFF hem de kulübümüzce cezalandırılıyorsa; gözünün önündeki faulü göremeyenler ya da fahiş hatalarla futbolumuzun tartışılır hale gelmesine yol açan hakemler için de federasyonumuz gereğini yapabilmelidir.

Gençlerbirliği Spor Kulübü her zaman hakemlerimizin, federasyonumuzun yanında olacak ve "güzel oyunu" destekleyecek. Hassasiyetlerimizin ve samimiyetimizin anlaşıldığını umuyor, sezonun ikinci yarısının hakemlerin konuşulmadığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz."