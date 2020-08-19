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HaberlerGündem3. SayfaGençlerin 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
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Avcılar'da gençlerin 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da bir grup genç arasında birbirlerine 'Yan bakma' iddiası ile çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri 17 yaşında 2 genç yaralandı. İki şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı

avcılar gençlerin yan bakma kavgası
DHA

İstanbul Avcılar'da bir grup genç arasında birbirlerine 'Yan bakma' iddiası ile çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan parkın yanında meydana geldi. Bir grup genç, birbirlerine 'Yan baktıkları' iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, biri 17 yaşında iki genç çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken, bacağından darbe alan kaldırıma oturtulan 17 yaşındaki yaralının bacağına pantolon kemeri geçirilerek kan kaybı önlenmeye çalışıldı. Birkaç dakika içerisinde gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptığı 2 yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bacağından yaralanan genç, ambulansa yürüyerek bineceğini belirtirken, bacağındaki kemeri eliyle tutmayı sürdürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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