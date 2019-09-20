Ali Tanrıverdi'nin ilk kez yönetmenlik koltuğuna geçtiği gençlik komedisi 'Amacı Olmayan Grup'un yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker üstleniyor. Tanrıverdi ve Şeker, ‘Çakallarla Dans' serisinde olduğu gibi ‘Amacı Olmayan Grup'un senaryosunu da birlikte kaleme aldı.

'Amacı Olmayan Grup', orta sınıf 'Çetin Ailesi'nin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu 'Onur'un değişim sürecini, babasıyla ve toplumla ilişkisi üzerinden eğlenceli bir dille anlatıyor. Çekimleri yoğunluklu olarak Kadıköy ve çevresinde devam eden filmin ekibi setten eğlenceli anları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Başrolleri Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği ve Youtube'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan ekipten hareketle sinemaya uyarlanan film, şubat ayında gösterime girecek. Filmin afişi ve fragmanı önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak.