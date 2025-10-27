Habertürk
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 20:20 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:20
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

        Bakan Bak, NSosyal medya hesabından paylaşımında, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ziyaret ettik. Türk sporu ve gençlerimiz için iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

