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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız insanımızın mutluluğu, müreffeh olması, ülkenin standartlarının yükselmesidir. Bunun için hamdolsun her imkanı seferber ettiğimiz gibi hiçbir şekilde hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız, sonuna kadar koşacağız." dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

Bakan Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, Bakanlığın himayesi, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı takip etti.

Final karşılaşması öncesinde bir konuşma yapan Kasapoğlu, amaçlarının 84 milyonun bir ve beraber olması olduğunu söyledi.

Ülkenin her bir ferdinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kasapoğlu, istişare ile karar verdikleri çalışmaları birer birer gerçekleştirerek hedeflerine başarıyla ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Kasapoğlu, Şırnak'ta, Şırnak'ın ilçeleri ve köylerinde sporun geliştiğini, sporcuların yetiştiğini, gençlerin kendisini geliştirmeye yönelik her türlü imkanla buluştuğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün ulusal bir kupa var ama inşallah uluslararasını da gerçekleştireceğiz. Şırnak buna en güzel şekilde ev sahipliği yapar, buna inanıyoruz. Tenisiyle, atletizmiyle, cimnastiğiyle ve yükselen havuzlarıyla sporun her branşını en güçlü şekilde temsil etme adına Şırnak ve ilçelerinin aynı zamanda bir spor şehri olarak bu yolda hızlı şekilde ilerlemesi ayrı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

"HER ALANDA KOŞAN BİR TÜRKİYE VAR"

Sporun kardeşliği ve dayanışmayı artıran yönünü görmekten heyecan duyduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenis kortlarımız, basketbol alanlarımız, voleybol alanlarımız, atletizm pistlerimiz, havuzlarımız gibi her alanda iddiası olan, her alanda hedefi olan, alın teri döken gençlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıldan beri her alanda, şehir hastanesi, havalimanı, ulaşımı, sağlığı, eğitimi, sanayisi, ekonomisi, sporu, her alanda yürüyen, koşan bir Türkiye var. Bu hızı daha da artıracağız. Amacımız insanımızın mutluluğudur. Demokrasi standartlarını, hukuk düzeni standartlarını hep birlikte daha da artıracağız."

Turnuvaya katılım gösteren herkese teşekkür eden Kasapoğlu, başarılı tenisçilerin olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, her türlü imkanı seferber etmeyi sürdüreceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen geldiğimizde hep birlikte konuşmuştuk. Şırnak'taki gençlerin müziğe olan ilgisi, yeteneği ve sevgisinden dolayı müzik temalı gençlik merkezlerimizden birini kentte açıyoruz. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye cennet vatan, her bir köşesi ayrı kıymetli. Bir tarafta kış sporları, bir tarafta su sporları var. Her alanda ayrı bir zenginlik var. Gençlerimizin her birinin ayrı bir yeteneği, ayrı bir potansiyeli var. Birini dahi heba etme lüksümüz yok. Amacımız insanımızın mutluluğu, müreffeh olması, ülkenin standartlarının yükselmesidir. Bunun için hamdolsun her imkanı seferber ettiğimiz gibi hiçbir şekilde hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız, sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları insanımıza, bu güzel gençlere yaşatmayacağız. Karanlığa götürmek isteyenlere inat, aydınlığın ışıltısı için daha güçlü bir şekilde el ele vererek fitneye hiçbir surette meydan vermeden bir ve beraber olarak koşacağız inşallah."

DURMUŞ: HER ZAMAN GENÇLERIMİZİN, ÇOCUKLARIMIZIN EMRİNDE OLACAĞIZ

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da sadece turnuva yapmanın yetmediğini bildiklerini ve gördüklerini belirterek, bu turnuvalarda oynayacak sporculara da ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın bize yüklemiş olduğu hedefler doğrultusunda sporun tabana yayılması lazımdı. Sayın Bakanımız, bizi buralara, sporu tabana yayma ilkesi ile görevlendirdiğinde, Şırnak'a geldiğimiz anda bunu gerçekleştireceğimizi konuşmuştuk. Bugün şükürler olsun ki bunu başarmış olarak sizlerin huzurunda bu keyfi yaşamak mutluluk verici." ifadelerini kullanan Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kulüp yöneticileri, sporcular ve veliler ile bir aile olarak bu çalışmanın gerçekleştirildiğini aktardı.

Durmuş, "Sayın Bakanım gösterdiğiniz hedef doğrultusunda, ülkemizin her noktasında tenisin her zaman oynanabileceği anlayışı ile her zaman emirlerinizde olacağız. Her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın emrinde olacağız. Onların raket tutan ellerinden öpeceğiz." şeklinde konuştu.

VALİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün sizlerin desteğiyle yapmış olduğumuz bu etkinliği, Şırnak'tan, Cudi'den bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya güzel haberlerin müjdecisi olarak değerlendiriyoruz." diyen Pehlivan, kendilerine bu projelerde büyük destek veren Bakan Kasapoğlu'nun turnuvaya da geleceği sözünü verdiğini ve geldiğini aktardı.

Pehlivan, Şırnak'a kattıkları değerlerden ve yaptıkları yatırımlardan dolayı Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Havuzlardan gençlik merkezlerine kadar sayısız projenin kentte hayata geçtiğini, geçmeye de devam ettiğini kaydeden Pehlivan, bu organizasyonun da salt bir turnuva olmanın ötesinde kardeşlik, dostluk, kaynaşma, güven ve huzur mesajı içerdiğini vurguladı.

Turnuvanın isminin Cudi olmasının da önemli bir mana teşkil ettiğine dikkati çeken Pehlivan, şöyle konuştu:

"40 yıldır terör nedeniyle olumsuz haberlere konu olmuş Cudi, artık bu turnuvayla güzel etkinliklerle anılacak. Cudi'nin tarihi derinliği orada, Nuh'un gemisinin hikayesi aslında bütün ülkemizi olduğu gibi bütün insanlığı da kucaklıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. O gemi iyilerin kazandığı ve yoluna devam ettiği bir simge. İnşallah bundan sonra bütün şerler, şer odakları, terör devre dışı kalacak ve ülkemiz tarih boyunca olduğu gibi yoluna emin adımlarla, birlik, beraberlik içerisinde devam edecek. Buradaki gençlerimizin vermiş olduğu mesajı böyle algılıyoruz. İnşallah bu tür etkinliklere ilimizde devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de birer konuşma yaptı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra final müsabakasını izledi.

Turnuvada erkeklerde birinci Ağrı Gençlik Spor Kulübünden Habip Anak, ikinci aynı kulüpten Mehmet Semih Aslan oldu. Kadınlarda ise birinciliği Mersin Deniz Yelken ve Yüzme Kulübünden Nil Delice, ikinciliği Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünden Ecem Yaren elde etti.

Bakan Kasapoğlu, organizasyonun sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim etti.

Tören, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, törenin ardından Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi'nde Valilik, belediye ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Şal Şapik Atölyesi'ni gezdi, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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