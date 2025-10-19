Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik! - Motor Sporları Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 16:21 Güncelleme: 19.10.2025 - 16:21
        Bakan Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik!
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu'na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."

