        Haberler Sağlık Genetik testler kanser tedavisinde giderek önem kazanıyor | Sağlık Haberleri

        Genetik testler kanser tedavisinde giderek önem kazanıyor

        Genetik testlerin kanser tedavisinde giderek önem kazandığını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu "Her kanser hastasının genetik kodu farklıdır; bu kodu çözmek en doğru tedaviyi belirlemek için gerekmektedir" dedi

        Giriş: 07.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:01
        Genetik testler kanser tedavisinde giderek önem kazanıyor
        Kanserle mücadelede geleneksel tedavi yaklaşımlarının artık yerini hastanın genetik yapısına göre şekillenen, kişiye özel stratejilere bıraktığını söyleyen

        Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, “Tümörün genetik yapısına bakarak kişiye özel, hedefe yönelik tedaviler planlayabiliyoruz” diye konuştu.

        Doç. Dr. Topçu, “Kanser sadece hangi organdan çıktığıyla değil, hücredeki genetik mutasyonlarla da tanımlanıyor. Bu mutasyonları tespit etmek, hücresel düzeyde özgü tedavi seçmemize olanak sağlıyor” dedi.

        Doç. Dr. Topçu, her hastada genetik test yapılmadığını, bazı erken evre hastalarda ve özellikle ileri evre hastalarda ve standart tedaviye yanıt vermeyenlerde bu testlerin istendiğini belirtti.

        Özellikle akciğer, meme, prostat, over gibi kanser türlerinde genetik testlerin kullanımının yaygınlaştığını söyleyen Doç. Dr. Topçu, “Bu testler sayesinde bazı mutasyonlar tespit edilirse, hastalara kemoterapi yerine ağızdan alınan ilaçlarla uzun süreli kontrol sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

        Genetik testler sayesinde kanser hastalarına ‘kişiye özel’ tedavi planı oluşturmanın mümkün olduğunu ifade eden Doç. Dr. Topçu, “Önemli olan doğru hastaya, doğru zamanda, doğru testi yapmaktır” dedi.

