Genk - Anderlecht maç önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Genk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Anderlecht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Genk 14 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Anderlecht 13 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Genk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Anderlecht, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; Genk galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.50, Anderlecht galibiyet oranı 3.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Genk önceki hafta Anderlecht mücadelesinde 1-2 kazandı.

Anderlecht ise Genk maçında 1-2 yenildi.

Genk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Genk, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Anderlecht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Anderlecht, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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