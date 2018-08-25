Genk - Waasland-Beveren maç önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Genk, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Waasland-Beveren takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Genk 10 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Waasland-Beveren 3 puanda ve 12. sırada. Genk, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Waasland-Beveren, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 688 kodlu maçı oynayanlar; Genk galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Waasland-Beveren galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Genk son hafta oynanan Waasland-Beveren maçında 3-3 berabere kaldı.

Waasland-Beveren, Genk karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Genk, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Waasland-Beveren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Waasland-Beveren, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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