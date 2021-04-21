George Floyd davasında tarihi karar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada dün 12 kişilik jüri, yaklaşık 10 saat süren müzakereden sonra yerel saatle 16.10'da kararını açıkladı.

Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

29 Mart'tan beri devam eden davada toplam 45 tanık dinlenmiş, savcılık ve savunma makamlarını önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINMIŞ, KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

ABD'de Minneapolis kent yönetimi, George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

George Floyd'un ölümüne neden olan beyaz polis memuru Derek Chauvin hakkındaki yargılama sürecinde dördüncü hafta geride kaldı. Floyd'un ölümünün ardından işten çıkarılan eski polis memuru Derek Chauvin, ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Minnesota eyaletinde bu suça 40 yıla varan hapis cezası öngörülüyor.

POLİS CHAUVİN'İN AVUKATI: SAVCILIK İSPAT EDEMEDİ

Dünkü davada Chauvin’in avukatı Eric Nelson yaptığı kapanış savunmasında savcılık makamının, müvekkili hakkındaki iddialarının makul bir şüphenin ötesinde ispat etme yükünü yerine getiremediğini belirtmişti.

Nelson, makul bir polis memurunun içinde bulunduğu şartların gereğine göre güç kullanabileceğini belirterek, savcılığın davada sadece Chauvin’in Floyd’un ensesine dizini bastığı 9,29 dakikalık süreyi sürekli öne çıkardığını, 16 dakikadan fazla Floyd'un polislere direndiği video öncesini görmezlikten geldiğini savundu.