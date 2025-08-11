Habertürk
        Georgina Rodriguez'ın paylaşımına tebrik yağdı - Magazin haberleri

        Georgina Rodriguez'ın paylaşımına tebrik yağdı

        Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, büyük tektaş yüzüğüyle bulunduğu paylaşımla evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlandı. Sosyal medya, tebrik mesajlarıyla dolup taştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 20:59 Güncelleme: 11.08.2025 - 21:47
        Tebrik yağdı
        Portekiz'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez, son sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

        Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabında bir hayli büyük tektaş yüzüğüyle verdiği pozu; "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlandı.

        Öte yandan Georgina Rodriguez’in gönderisinin altına çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

        Fotoğraflar: Instagram

