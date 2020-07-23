'Geri Dönüş'e başlandı

HABERTURK.COM

'Geri Dönüş' adlı kısa filmin çekimleri başladı. The Soul Production'un yapımcısı, Gökay Süngü'nün senaristi ve yönetmeni olduğu filmde başrolleri Dolapdere Big Gang üyeleri, Linet ve ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel paylaştı.

Mülteci kampından tersine doğru işleyen bir hikâyeyle evine dönen bir gencin yaşadıklarının anlatıldığı 'Geri Dönüş'ün çekimleri önceki akşam Alemdağ Jandarma Komando Birliği Kışlası'nda yapıldı.

Gökay Süngü, 'Geri Dönüş' hakkındaki görüşlerini "Her biri kendi alanında dünyaya verecek mesajı olan insanlar yanımda. Dolapdere Big Gang üyeleri, Havva Şevval Ergel ve Linet Menashe. Çok uzun saatlerdir çalışıyoruz ama orada insanların başına gelenlerin yanında yaşadığımız yorgunluk çok hafif. Doğu, Batı, Kuzey, Güney önemli olmadan bütün insanlığın dikkatini bu büyük soruna çekmek istiyor ve bunu sanatsal bir bakış açısıyla yansıtıyoruz. Yaptığımız işin globalliği zaten kadromuza bakınca da çözülüyor. Biz de insanların her birinin aslında birbirinin parmak izi kadar farklı olduğunu ama herkesin en azından insanlık vasıflarını yaşayarak hayatını idame ettirmesi gerektiğini gösteriyoruz" cümleleriyle ifade etti.