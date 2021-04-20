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Gürcistan'dan Ukrayna açıklaması!

Gürcistan, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının tehdit olduğuna dikkat çekildi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine destek verildiği yer aldı

GERİLİM ARTIYOR! Son dakika: Gürcistan'dan Ukrayna açıklaması!
Gürcistan'dan Ukrayna açıklaması!
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AA

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü.

"UKRAYNA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

AA'da yer alan habere göre Talakvadze yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumkov ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

" RUSYA'NIN ASKERİ VARLIĞI TEHDİT"

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının artırılmasının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Talakvadze, görüşmede, Gürcistan olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade etti.

"RUSYA'NIN YIKICI VE SALDIRGAN POLİTİKASI"

Açıklamada, Ukrayna için zor bir dönemde Gürcü halkının, Ukraynalıların yanında olduğunu kaydeden Talakvadze, "Gürcistan, Rusya'nın yıkıcı ve saldırgan politikasını engellemesi için her platformu kullanacak. Bu zor günlerde Gürcistan, stratejik ortağı ve özel bir dost ülke olan Ukrayna ile Ukrayna halkının yanındadır." mesajını paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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