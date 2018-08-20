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Real Madrid: 2 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 yendi

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:14:55 | Güncelleme:

Real Madrid, Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'suz ilk lig maçında Santiago Bernabeu Stadı'nda Getafe'yi konuk etti.

Zinedine Zidane'ın yerine gelen Julen Lopetegui'nin teknik direktörlüğünde Real Madrid, rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Dani Carvajal'in golüyle Real Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamalandı.

Mücadelenin 51. dakikasında Gareth Bale, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Madrid ekibinin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

LİDERLİĞİ BALE ÜSTLENDİ

İspanya basını, Ronaldo'nun ardından Gareth Bale'in takımının yeni yüzü olabileceği ve onun yerini alabileceği yorumunu yaptı.

29 yaşındaki Gallerli oyuncu, karşılaşmada biri gol olan 3 şutla rakibi zorlarken, ilk golde de rol oynadı.

Zidane döneminde Ronaldo'nun gölgesinde kalan Bale'in büyük bir transfer gerçekleştirmeyen takımda bu sezon daha büyük görev üstleneceği değerlendiriliyor.

Dikkati çeken bir performans ortaya koyan Bale, 77. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktığında stadı dolduran taraflarca uzun süre alkışlandı.

Geçen sezon Barcelona ve Real Madrid'in ardından ligi 3. sırada tamamlayan Real Madrid, 15 Ağustos'ta oynanan UEFA Süper Kupası'nda Atletico Madrid'e 4-2 yenilmişti.

 

 

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