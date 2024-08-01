Gezici Film Festivali başladı
Köy köy mahalle mahalle gezip, çocuklar ve kadınlar için atölyeler, çocuklar için film gösterimleri yapacak Gezici Film Festivali'nin ikincisi başladı! İBB Kültür, İBB Kadın, İBB Çocuk ve İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen festival, 8 Eylül'e kadar sürecek.
Beyazperdeyi sinema salonlarından çıkartıp, İstanbul’un köylerine taşıyan İBB Kültür, tüm yaz boyunca sürecek Gezici Film Festivali’nin ikincisini başlattı. Festivalde, çocuklara yıldızların altında film izleme keyfi sunulurken, bir yandan da onlar için oyun atölyesi ve kadın atölyeleri düzenlenecek. Her gün saat 18.00’de gerçekleşecek çocuk ve kadın atölyelerinin ardından saat 19.00’da film gösterimi başlayacak.
Gezici Film Festivali; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Silivri, Şile ve Tuzla’nın köyleri ve mahallelerinde binlerce çocuk ve kadına ulaşacak. Gezici Film Festivali programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.
PROGRAM
1 Ağustos Perşembe / Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş
2 Ağustos Cuma / Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş
3 Ağustos Cumartesi / Beykoz Çiftlik Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş
4 Ağustos Pazar / Beykoz Elmalı Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş
5 Ağustos Pazartesi / Şile Ahmetli Köyü
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş
6 Ağustos Salı / Şile Yeniköy
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş
7 Ağustos Çarşamba / Şile Akçakese Köyü
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş
8 Ağustos Perşembe / Şile Ağva Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş
9 Ağustos Cuma / Şile Hacıllı Köyü
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş
10 Ağustos Cumartesi / Şile Sahilköy
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş
11 Ağustos Pazar / Şile Oruçoğlu Köyü
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş
12 Ağustos Pazartesi / Tuzla Şifa Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş
13 Ağustos Salı / Tuzla İçmeler Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş
14 Ağustos Çarşamba / Tuzla Aydıntepe Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş
15 Ağustos Perşembe / Tuzla İstasyon Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş
16 Ağustos Cuma / Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş
17 Ağustos Cumartesi / Tuzla Mescit Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş
18 Ağustos Pazar / Tuzla Tepeören Köyü
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş
19 Ağustos Pazartesi / Çatalca Kaleiçi Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş
20 Ağustos Salı / Çatalca Çiftlikköy Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş
21 Ağustos Çarşamba / Çatalca Örencik Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş
22 Ağustos Perşembe / Çatalca Kestanelik Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş
23 Ağustos Cuma / Çatalca Çanakça Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş
24 Ağustos Cumartesi / Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş
25 Ağustos Pazar / Çatalca Gümüşpınar Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş
26 Ağustos Pazartesi / Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş
27 Ağustos Salı / Arnavutköy Hicret Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş
28 Ağustos Çarşamba / Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş
29 Ağustos Perşembe / Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş
30 Ağustos Cuma / Arnavutköy Hadımköy Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş
31 Ağustos Cumartesi / Arnavutköy İslambey Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş
1 Eylül Pazar / Arnavutköy Haraççı Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş
2 Eylül Pazartesi / Silivri Yeni Mahalle
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş
3 Eylül Salı / Silivri Gümüşyaka Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş
4 Eylül Çarşamba / Silivri Fatih Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş
5 Eylül Perşembe / Silivri Alibey Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş
6 Eylül Cuma / Silivri Cumhuriyet Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş
7 Eylül Cumartesi / Silivri Kavaklı Hürriyet Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş
8 Eylül Pazar / Silivri Ortaköy Mahallesi
18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri
19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş