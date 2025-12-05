Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya GGK Hadramevt'te önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi | Dış Haberler

        GGK Hadramevt'te önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

        Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin, petrol zengini Hadramevt Vilayeti'ndeki en önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 00:32 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:37
        GGK Hadramevt'te önemli bölgelerin kontrol altına aldı
        Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin, ülkenin doğusundaki petrol zengini Hadramevt Vilayeti'ndeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip şehirler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

        Yemen Ordusu İkinci Askeri Bölgesi'nin medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, GGK'ya bağlı Özel Kuvvetlerin Hadramevt'teki "Kabileler İttifakı" güçlerinin elinde tuttuğu yerlerin tamamı ile Hadramevt platosundaki petrol şirketlerine ait sahaların kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

        Açıklamada, Kabileler İttifakı güçlerinin Özel Kuvvetlere saldırdığı, Özel Kuvvetlerin ise saldırıya karşılık vererek saldırıyı püskürttüğü, bunun sonucunda saldırganların kaçtığı belirtildi.

        AA muhabirine konuşan askeri kaynaklar, dün ve bugün iki cephede sınırlı çatışmaların meydana geldiğini ve bunlardan birinin Hadramevt yaylasında GGK güçleri ile Kabileler İttifakı güçleri arasında yaşandığını ifade etti.

        Kaynaklar, diğer çatışmaların ise Hadramevt Vadisi'nde uluslararası alanda tanınan hükümetteki Savunma Bakanlığı'na bağlı Birinci Askeri Bölge güçleri ile GGK güçleri arasında yaşandığını belirtti.

        Yerel medya ve aktivistlere göre Hadramevt'te çıkan çatışmalarda ölen ve yaralananlar oldu.

        *Fotoğraf: Wail Qubati - AA, temsilidir

        #YEMEN
        #Hadramevt
        #güney geçiş konseyi
