Elif KEY / NEW YORK

Dünyanın en merakla beklenen takvimi The Cal yani meşhur Pirelli Takvimi’nin röportajları için buz gibi rüzgarların estiği bir New York gününde Tribeca’dayım. Çok kalabalık bir gazeteci grubu olarak meşhur fotoğrafçı Albert Watson’ın ofisindeyiz. Bekleyenlere sunulanlar, kuruyemiş ve suyun yanısıra Watson’ın çektiği, duvarlarda boy boy asılı duran fotoğrafları. Watson dünyanın en pahalı fotoğrafçılarından biri, deklanşöre her bastığında adına yazılan çekler en az beş sıfırdan başlıyor. Vakit dar, ben soruyorum, Watson anlatıyor, ben dinliyorum.

BU SENENİN TEMASI HAYAL KURAN KADINLAR

2019 Pirelli takvim çekimlerini Miami ve New York’ta gerçekleştiren Watson, takvimdeki mesajların hayal etmenin gücünden, umuttan, güçten, cesaretten bahsettiğini anlatarak başlıyor. Watson’dan takvimin fotoğraflarını çekmesi istendiğinde ve çekeceği kadronun "top secret" olduğu söylenince ilk aklına gelen soru "Acaba Glenn Close’la mı çalışacağım?" olmuş. Halbuki Pirelli ekibinin sürprizi bambaşka. Bugüne kadar hep kadınlarıyla ön plana çıkan takvim 2019 için kadrosuna Alexander Wang’i katmış. Wang’in yanısıra kadroda çok ünlü başka isimler var. Gigi Hadid, Laetita Casta, Julia Garner, Astrid Eikad’dan başka dünyanın en ünlü dansçılarından oluşan dev kadroda Sergei Polunin, Misty Copeland, Calvin Royal III bulunuyor.

Albert Watson bu seneki takvimde diğer yıllardan farklı bir şeyler yapmak için yola çıktığını anlatıyor. "Dört kadınla çalışmaya karar verdim, senaryo gereği onların yanına bazı mizansenlerde bir sevgili, bazılarında bir dost koydum. Ve dört film çektim. Birinde bir ressamla bir dansçının aşkını, başka bir senaryoda iki dansçının aşkını, üçüncü senaryoda bir fotoğrafçı kadınla bir erkek arkadaşını, dördüncü senaryoda psikiyatristiyle dost olan hastasının hikayesini yansıttım. Senaryodaki kadınların ortak özelliği hepsinin hayal eden kadınlar olması! Bu kadınlar bugüne değil, yarına ya da önümüzdeki haftaya değil, geleceğe bakan kadınlar! Tutkulu kadınlar."

‘TEK BAŞINA SEYAHAT EDERKEN OLGUNLAŞTIM’

Gigi Hadid. Tüy gibi bir kadın. Hem çok güzel, hem hafif. Hareketleri hafif, sesi ufak. 23 yaşın verdiği bir hafiflik belki de, bilemiyorum. Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri. Yerlere kadar uzanan hırkasıyla, çıplak ayaklarıyla gazetecilerin arasına gelip bir köşeye oturuyor ve hemen anlatmaya başlıyor.

"İkinci kez Pirelli takvimi’nde yer alıyorum, ancak bu benim için biraz daha değişik bir çekim oldu. Çünkü bunda bir karaktere girmem gerekiyordu ve bu karakterle de çok özdeşleştiğimi düşünüyorum." Hadid’in oynadığı karakter aristokrat bir kadın ve hayatında zorlu bir dönemden geçiyor. Dertlerinden uzaklaşmak için tuttuğu lüks apartman dairesinde toparlanmak için beş ayı var. Biraz hüzünlü bir hikaye olduğunu söylüyor. Kendiyle özdeşleşen kısmı ise şu, Gigi Hadid, sürekli seyahat etmek zorunda olan bir kadın. "Bazı günler bir başına o ülkeden ötekine geçiyorum, hep tek başımayım, seyahatin sonunda kendimi bir otel odasına bir kişiyi bile tanımadığım, farklı saat dilimindeki ve arayacağım insanların uyuduğu zamanları yaşarken, bambaşka bir yerde buluyorum" diyor. Bunun faydasını çok görmüş, çünkü kendisine dair fazlasıyla düşünmeye vaktinin olduğunu ve büyüdüğünü anlatıyor.

‘18 YAŞIMDAN BERİ FATURALARIMI KENDİM ÖDÜYORUM’

Gigi Hadid, dünyanın en çok para kazanan mankenlerinden biri. Parayla olan ilişkisi nasıl? Gigi Hadid, sanki günlerdir aylardır bu soruyu bekliyormuş gibi uzun uzun anlatmaya başlıyor: "Aslına bakarsanız hiç para harcamıyorum. Harcamayı da pek bilmiyorum. Çünkü ailem her şeyi her zaman önümüze koysa da ilk marka çantamı New York’taki bir çekimden sonra kazandığım parayla alabildim. 18 yaşımdan beri de faturalarımı kendim ödüyorum. Kariyerimin başında herkes bana yüklendi, hakkımda ‘Gigi bunu hak etmiyor’ deniyordu. Benim için ‘ayrıcalıklı’ deniyordu. Ama çok çalıştım. Hayattaki en büyük derdim kendimi aileme kanıtlamaktı. Geldiğim yeri de unutmadım. Hep başka mankenleri desteklemeye, herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."

Peki bu takvimin onun için önemi ne? Hadid, "Pirelli takvimi her sene kadınları, güçlü kadınları destekliyor. Bu mesaja bayılıyorum. Bütün kadınlar çok pırıltılı durabilir ama bir de karanlık bir taraf var. Her türlü karanlığa, dünyada kadınların karşısına çıkan tüm sorunlara rağmen kadınlar o pırıltıyı kaybetmiyor’ diyor. Gigi Hadid’in korkuları neler? Endişeleri var mı? ‘Elbette korkularım var. Ben de herkes beni anlasın ve sevsin istiyorum. Ama bazen bir duvar örmem gerekiyor, bunun sebebi de yanlış yapmaktan korktuğum için. Bu kadar her şeyi kontrol etme merakım da aslında korkularımdan kaynaklanıyor. Yine de korkularımın hayatımı kontrol etmemesine çalışıyorum!" diyor.

HİTCHCOCK VE STEVE JOBS’IN FOTOĞRAFÇISI

Kariyerine başladığı 1970 yılından günümüze dünyanın en başarılı ve üretken fotoğrafçılarından biri olan Albert Watson fotoğrafçılık tarihinin en ikonik eserlerinden bazılarına imza atmıştır. Alfred Hitchcock ve Steve Jobs’un portrelerinden Kate Moss’un model çekimlerine, Las Vegas manzaralarından tarihi Tutankamon kalıntılarına kadar, Watson’un çeşitliliğine ve ustalığına sahip başka örnek bulmak zordur. Watson yıllardır zamanının çoğunu, müze ve galeri sergileri için sanat projeleri üzerinde çalışarak geçiriyor. Her zaman bir işkolik olan Albert Watson’un Manhattan’daki stüdyosundaki arşivlerde dünyaca ünlü dergilerin ve şirketlerin isimleringörülebildiği milyonlarca fotoğraf ve negatif film yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ