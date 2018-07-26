Pirelli Takvimi'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Dördüncü ve son günde ise ünlü süper model Gigi Hadid’i zengin ve başarılı olmasına rağmen kişisel hayatında mutsuz bir kadın olarak görüyoruz. Ona bu karede eşlik eden Alexander Wang ise yanında huzur bulduğu, en iyi arkadaşı rolünde görülüyor.