Gigi Hadid podyumda yürüdü, ünlü isimler onu seyretti
Gigi Hadid, Paris Moda Haftası'nda podyumda çıktı. Hadid'i; Penelope Cruz, Zoey Deutch, Margaret Qualley gibi ünlü isimler ön sıradan takip etti
Filistin asıllı 28 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid, dün Paris Moda Haftası'nın son gününde podyuma çıktı.
Tamamen siyah bir kıyafetle boy gösteren Gigi Hadid, podyumda; balıkçı yaka kazak, yarı transparan uzun etek, ince kemer ve altın aksesuarlardan oluşan kombini tanıttı.
Gigi Hadid olduğu defileyi ön sırada ünlü isimler de seyretti. Hollywood'un gözde oyuncuları defile öncesi poz verdi.
Penelope Cruz, siyah deri kombiniyle defile seyircileri arasında yer aldı.
Oyuncu Zoey Deutch ise yeni kestirdiği sarı saç modeliyle ilk kez Paris'teki defilede kameralar karşısına çıktı.
'Maid' dizisinin yıldızı Margaret Qualley de defileyi takip edenler aradındaydı.