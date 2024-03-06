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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid podyumda yürüdü, ünlü isimler onu seyretti

        Gigi Hadid podyumda yürüdü, ünlü isimler onu seyretti

        Gigi Hadid, Paris Moda Haftası'nda podyumda çıktı. Hadid'i; Penelope Cruz, Zoey Deutch, Margaret Qualley gibi ünlü isimler ön sıradan takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:04
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        Filistin asıllı 28 yaşındaki ABD'li model Gigi Hadid, dün Paris Moda Haftası'nın son gününde podyuma çıktı.

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        Tamamen siyah bir kıyafetle boy gösteren Gigi Hadid, podyumda; balıkçı yaka kazak, yarı transparan uzun etek, ince kemer ve altın aksesuarlardan oluşan kombini tanıttı.

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        Gigi Hadid olduğu defileyi ön sırada ünlü isimler de seyretti. Hollywood'un gözde oyuncuları defile öncesi poz verdi.

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        Penelope Cruz, siyah deri kombiniyle defile seyircileri arasında yer aldı.

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        Oyuncu Zoey Deutch ise yeni kestirdiği sarı saç modeliyle ilk kez Paris'teki defilede kameralar karşısına çıktı.

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        'Maid' dizisinin yıldızı Margaret Qualley de defileyi takip edenler aradındaydı.

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        'Atlanta' dizisiyle tanınan oyuncu Zazie Beetz örgü straplez elbisesiyle defile öncesi basının karşısına çıktı. Defileye ayrıca Riley Keough, Vanessa Paradis, Camille Rowe, Gracie Abrams gibi ünlü isimler de katıldı.

        #Gigi Hadid
        #Penélope Cruz
        #Paris Moda Haftası
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