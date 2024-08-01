Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Giovanni de Gennaro, altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Giovanni de Gennaro, altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom erkekler tekli kayak kategorisinde İtalyan Giovanni de Gennaro, altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanoda altın madalya İtalya'nın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalyan Giovanni de Gennaro, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom erkekler tekli kayak kategorisinde altın madalyaya ulaştı.

        Vaires-sur-Marne Nautical'de gerçekleştirilen müsabakalarda Giovanni de Gennaro, 88.22 saniyelik süresiyle altın madalyaya uzandı.

        Fransız sporcu Titouan Castryck'in 88.42 saniyeyle gümüş madalya kazandığı bu kategoride, İspanyol Pau Echaniz de 88.87 saniyeyle bronz madalya aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden ve Putin'den
        Biden ve Putin'den
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması