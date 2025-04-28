Giovanni Guidetti: Sezona iyi başlamadık ama toparladık

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ın liberosu Ayça Aykaç ve Derya Cebecioğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

GUIDETTI: SEZONA İYİ BAŞLAMADIK AMA TOPARLADIK

Sezona iyi başlamadık ama bu beklediğimiz bir şeydi çünkü takımımızda çok fazla değişiklikler yapmıştık ve yeni bir takım kurmuştuk. Önemli oyuncular kaybetmiştik ama yeni takım çok gelişti ve bazı oyuncularımız yıldız statüsüne evrildiler. Takımımın göstermiş olduğu bu gelişimden dolayı çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki zaferimiz harikaydı. Ligdeki beklenmedik zaferimiz harikaydı. Kazandıklarımızdan ve gelişimimizden çok mutluyuz. Önümüzde Final-Four var ve heyecanla onu bekliyoruz.

"TAKIM OLARAK KAZANIP TAKIM OLARAK KAYBEDİYORUZ"

Voleybol bireysel bir spor değil, kazandığımız zaman takımın performansı sayesinde kazanmış oluyoruz. Herkes büyük bir gelişim gösterdi.

"İSTANBUL'DA MODA'YI ÇOK SEVİYORUM"

İstanbul'da Moda'yı çok seviyorum. Play-off'lar öncesinde kamp yaptığımız otel de Moda'daydı ve orada uzun uzun yürüyüşler yapma fırsatı buldum. Yaşadığım yer olan Bağdat Caddesi'ni çok seviyorum. Galata'ya gitmek hoşuma gidiyor. Türk kültürünü görmekten mutlu oluyorum. Türk taraftarlar önünde Final-Four'da mücadele edeceğimiz için heyecanlıyız.