Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu köyünde ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu 20 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle evin yakınında bulunan bir ahırda iple kendisini tavana asarak intihar etti.



Genç kadının cansız bedeni ahır sahipleri tarafından bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlatırken, intihar eden genç kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.