DHA

Giresun'da, Ali Tetik (70) ve eşi Sevim Tetik'in (65) ölümünde sır perdesi aralandı. Ali Tetik'in eşini keserle başına vurup, öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Görele ilçesi Burunucu köyünde meydana geldi. Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti.

YAŞLI KADININ BAŞINDA DARP İZİ

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girip, Ali Tetik'i çamaşır ipi ile asılı bulan ekipler, eşinin de holde hareketsiz yattığını gördü. Sevim Tetik'in başında darp izleri tespit edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANINDA KESER BULUNDU

Bir çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışma başlatan jandarma, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, Sevim Tetik'in cansız bedenin yanında keser bulundu.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, YAŞAMINA SON VERMİŞ

Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.