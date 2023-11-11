Giresunspor yöneticisi Beyaz: Mustafa Kaplan ile dargın ayrılmadık

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yönetim kurulu üyesi Faruk Beyaz, "Mustafa Kaplan hoca ile maddi konularda anlaşma sağlandı, el sıkışılıp yollar ayrıldı. Kendisiyle kesinlikle dargın ayrılmadık" dedi.

Geçen sezon sonunda Süper Lig´den 1´inci Lig´e düşen Giresunspor´da Nahid Yamak başkanlığındaki yeni yönetimde görev alan Faruk Beyaz, kulüpte yaşanan değişimleri ve gelecek sezon hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na

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