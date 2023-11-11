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        Giresunspor yöneticisi Beyaz: Mustafa Kaplan ile dargın ayrılmadık

        TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yönetim kurulu üyesi Faruk Beyaz, "Mustafa Kaplan hoca ile maddi konularda anlaşma sağlandı, el sıkışılıp yollar ayrıldı. Kendisiyle kesinlikle dargın ayrılmadık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:10
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        Giresunspor yöneticisi Beyaz: Mustafa Kaplan ile dargın ayrılmadık
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        TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da yönetim kurulu üyesi Faruk Beyaz, "Mustafa Kaplan hoca ile maddi konularda anlaşma sağlandı, el sıkışılıp yollar ayrıldı. Kendisiyle kesinlikle dargın ayrılmadık" dedi.

        Geçen sezon sonunda Süper Lig´den 1´inci Lig´e düşen Giresunspor´da Nahid Yamak başkanlığındaki yeni yönetimde görev alan Faruk Beyaz, kulüpte yaşanan değişimleri ve gelecek sezon hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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