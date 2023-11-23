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        Espiye'de köy okullarındaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde 5 köy okulundaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:28
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        Espiye'de köy okullarındaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde 5 köy okulundaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi.

        İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Hamzaoğlu, merkezde görevli 10 usta öğreticinin 5 köy okulundaki 200 öğrenciye ücretsiz kuaförlük hizmeti ulaştırdığını belirtti.

        Hamzaoğlu, öğrencilere bu tür bir hizmet verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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