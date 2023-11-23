Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (4)

SONPAYLAŞIMI`AŞK´

Siirt´in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden mühendisi Giresun nüfusuna kayıtlı Zekayi Can Çalık´ın (32), 5 aylık evli olduğu öğrenildi. Çalık´ın ölmeden 3 gün önce, sosyal medya hesabından hemşire eşi Hümay Çalık ile düğün fotoğraflarını, `Aşk´ notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Zekayi Can Çalık, yarın Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.