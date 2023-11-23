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        Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı

        Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:51
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        Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı
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        Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'un bazı ilçelerinde ev ve iş yerlerindeki elektrik sayaçlarına yazılımla müdahale edilerek, faturalardaki kullanım miktarının olması gerekenden düşük gösterilmesinin sağlandığını belirledi.

        Yazılımları sayaçlara yükleyerek kamuyu ciddi miktarda zarara uğrattıkları belirlenen C.B, M.K. ve M.F, Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

        Şüphelilerin kaç ilçede, kaç abonenin elektrik sayaçlarına yazılım yüklediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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