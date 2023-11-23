Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'un bazı ilçelerinde ev ve iş yerlerindeki elektrik sayaçlarına yazılımla müdahale edilerek, faturalardaki kullanım miktarının olması gerekenden düşük gösterilmesinin sağlandığını belirledi.

Yazılımları sayaçlara yükleyerek kamuyu ciddi miktarda zarara uğrattıkları belirlenen C.B, M.K. ve M.F, Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerin kaç ilçede, kaç abonenin elektrik sayaçlarına yazılım yüklediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.