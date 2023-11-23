Giresun'da karla mücadele hazırlıkları tamamlandı Giresun İl Özel İdaresince karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresince karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kış döneminde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 26 greyder, 11 yükleyici, 26 kanal kazıcı, 4 kar bıçaklı kamyon ve 125 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, başta grup yolları olmak üzere sorumluluk sahasındaki yollarda buzlanma olaylarına karşı kullanılacak gerekli miktarda tuz ve kumun da temin edildiği kaydedildi.