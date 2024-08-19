Fındık toplarken yamaçtan düşen Fatma, öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Dereli ilçesi Yıldız köyünde meydana geldi. Bahçesinde fındık toplayan Fatma Aydın, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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