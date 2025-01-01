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        Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma öldü, 5 yakını gözaltına alındı

        GİRESUN'un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:41
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        Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma öldü, 5 yakını gözaltına alındı
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        GİRESUN’un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk (26), hayatını kaybetti. Ayağı takılınca elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kardeşi Türk’ün ölümüne yol açtığı öne sürülen D.Y.’nin (31) de olduğu 5 yakını gözaltına alındı.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde meydana geldi. Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine kardeşi D.Y. ile akrabaları İ.B., H.T., N.T. ve H.T.’yi gözaltına aldı. Türk’ün cenazesi, savcılık tarafından olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        D.Y.’nin ayağının takılmasıyla düştüğü, bu sırada elinde bulunan ruhsatlı av tüfeğinin ateş alıp, saçmaların kız kardeşi Fatma Türk’ün başına isabet ettiği öne sürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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