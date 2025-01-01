Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma öldü, 5 yakını gözaltına alındı

D.Y.’nin ayağının takılmasıyla düştüğü, bu sırada elinde bulunan ruhsatlı av tüfeğinin ateş alıp, saçmaların kız kardeşi Fatma Türk’ün başına isabet ettiği öne sürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde meydana geldi. Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine kardeşi D.Y. ile akrabaları İ.B., H.T., N.T. ve H.T.’yi gözaltına aldı. Türk’ün cenazesi, savcılık tarafından olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GİRESUN’un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk (26), hayatını kaybetti. Ayağı takılınca elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kardeşi Türk’ün ölümüne yol açtığı öne sürülen D.Y.’nin (31) de olduğu 5 yakını gözaltına alındı.

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