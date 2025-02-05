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        Asker adayı, uğurlama eğlencesinde maganda kurşunuyla yaralandı (2)

        ŞÜPHELİYAKALANDIGiresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş açarken başından vurduğu asker adayı Burak Genç'in ağır yaralanmasına neden olan şüpheli A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:41
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        Asker adayı, uğurlama eğlencesinde maganda kurşunuyla yaralandı (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş açarken başından vurduğu asker adayı Burak Genç'in ağır yaralanmasına neden olan şüpheli A.K. (51), ruhsatsız silahı ile birlikte yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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