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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

        GİRESUN'da yaya geçinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:30
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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
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        GİRESUN’da yaya geçinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hacımiktad Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin yaya geçinden geçen E.A.'ya çarptığı, aynı yaya geçini kullanan başka bir kişinin kazadan saniyelerle kurtulduğu, çevredekilerin de yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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