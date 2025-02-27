Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

GİRESUN’da yaya geçinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımiktad Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin yaya geçinden geçen E.A.'ya çarptığı, aynı yaya geçini kullanan başka bir kişinin kazadan saniyelerle kurtulduğu, çevredekilerin de yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı.