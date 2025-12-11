Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de lise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Giresun'unEspiye ilçesinde lise öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:12
        Espiye'de lise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Giresun’unEspiye ilçesinde lise öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

        İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi iş birliğinde, Şehit Cengiz Saribaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim verildi.

        İlçe Müftüsü Haki Özgül, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, hayat kitabı Kur’an-ı Kerim’i genç nesillere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Okul Müdürü Nihat Erdoğan ise dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerin en iyi şekilde okunarak anlaşılması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

