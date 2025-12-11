Espiye'de lise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Okul Müdürü Nihat Erdoğan ise dağıtılan Kur'an-ı Kerim'lerin en iyi şekilde okunarak anlaşılması gerektiğini belirtti.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi iş birliğinde, Şehit Cengiz Saribaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim verildi.

