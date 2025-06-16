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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu

        GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:35
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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu
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        GİRESUN’da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren C.D. (30) çevredekiler tarafından kurtarıldı, yanındaki oğlu T.D. (10) ise kayboldu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren C.D ve oğlu T.D., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. C.D. kıyıya çıkarılırken, oğlu TD ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        T.D.’nin bulunması için ekipler ara çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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