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        İspanya'dan 'Kuşköy'e 'ıslık dili' köprüsü

        UNESCO'nun 'Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki 'La Gomera Adası Islık Dili' (Silbo Gomero) uygulayıcıları, ıslık dilinin yıllardır yaşatıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:15
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        İspanya'dan 'Kuşköy'e 'ıslık dili' köprüsü
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        UNESCO'nun 'Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki 'La Gomera Adası Islık Dili’ (Silbo Gomero) uygulayıcıları, ıslık dilinin yıllardır yaşatıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü ziyaret etti. Karadeniz'in sarp yamaçlarında, tepeden tepeye ıslıkla haberleşen Türk miras taşıyıcılarıyla buluşan İspanyol konuklar, iki kültür arasında seslerle kurulan özel diyaloğa tanıklık etti.

        Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de arazinin dağınık ve engebeli oluşu ve zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme geleneği yaşatılıyor. 'Islık dili'olarak adlandırılan haberleşme yönteminin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'nun 'Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmasının ardından Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde kültürler arası ıslık dili buluşması düzenlendi. Kentte düzenlenecek çalıştay öncesinde İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Gomera Adası'ndan köye iki ıslık dili uygulayıcısı Jose Molina Gonzalez ve Carmen Castilla Padilla, köy halkı tarafından karşılandı. İspanyol katılımcılar, Türk miras taşıyıcılarıyla birlikte iki tepe arasında ıslık diliyle iletişim kurdu. Kuşköy'de doğup büyüyen ve küçük yaşlardan itibaren 'ıslık dili' ile iletişim kuran köylüler, İspanyol misafirlerle karşılıklı kısa mesajlar iletti.

        'AYNI DİL İLE AYNI ŞEYLERİ PAYLAŞIYORUZ'

        La Gomera Adası Islık Dili Miras Taşıyıcısı Carmen Castilla Padilla, Giresun'da gördüklerinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Bizim ülkemiz de dağlık bir bölge. O yüzden biz de kendi aramızda ıslıkla anlaşabiliyoruz. Ülkemizde ve Türkiye arasında coğrafi benzerlikler olduğu için orada iletişim kurarken ıslık dili kullanıyoruz. Aynı dil ile aynı şeyleri paylaşıyoruz. UNESCO tarafından listeye alınan 2 benzer kültür mirasımız var" dedi.

        'KÜLTÜRLER ARASI BİR BULUŞMA'

        Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Karadeniz, ıslık dili mirasına değinerek, "Bugün kültürler arası bir buluşma gerçekleşmiştir. Bakanlığımız öncülüğündeki bu program inşallah hayırlara vesile olur. Giresun'un Çanakçı ilçesinde ıslık dili mirasımız var. Bu kültür, dünyanın bir ucunda İspanya'da da var. Bu diyalog, bu köprü inşallah devam eder" diye konuştu.

        'YAŞATMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BİR DİL'

        Yöre halkında Muazzez Köçek, ıslık dili geleneğini yaşattıklarını vurgulayarak, "Dünyanın öteki ucundan gelmiş. Bizim gibi ıslık sesi çıkartıyor. Çok güzel ses çıkartıyor. Hoş gelmişler, memnun olduk. Yıllardır karşıdan karşıya ıslık öttürürüz. Babamın ıslığını tanır, karşılık veririm. Islık dili, yaşatmaya çalıştığımız bir dildir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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