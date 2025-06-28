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        Giresunspor'da başkanlığa yeniden Emin Eltuğral seçildi

        GİRESUNSPOR'un Olağan Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Emin Eltuğral seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:40
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        Giresunspor'da başkanlığa yeniden Emin Eltuğral seçildi
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        GİRESUNSPOR’un Olağan Genel Kurulu’nda kulüp başkanlığına yeniden Emin Eltuğral seçildi.

        Yeşil beyazlı kulübün olağan genel kurulu bugün Çotanak Spor Kompleksi'ndeki spor salonunda gerçekleştirildi. 454 delegenin 240’ının katıldığı ilk oturumunda çoğunluk sağlanırken mevcut başkan Emin Eltuğral haricinde liste çıkmadı. Tek liste ile gidilen genel kurulda 240 delegeden 152’sinin oyunu alarak yeniden başkan seçilen Eltuğral, katılım sağlayanlara teşekkür etti. Eltuğral, yaptığı konuşmada ise kulübün borcunun 380 milyon lira olduğunu belirterek, “Borcumuz kapatılamayacak bir borç değildir. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda önümüzdeki en büyük engel transfer tahtası sorunudur ama biz buraya bunu açmak için geldik ve bunu açmak için mücadele edeceğiz. Ben kendime, yönetim kuruluma ve camiama bu konuda güveniyorum. Geldiğimiz günden itibaren biz bu mücadeleyi veriyoruz” dedi.

        Yeni oluşturulan yönetim kuruluna herkesin güvenebileceğini söyleyen Eltuğral, “Kimseyle sorunumuz yok, herkese eşit mesafedeyiz. Görevimiz gereği kulübümüzün menfaatlerini gözeterek layık olduğumuz seviyeye tekrar ulaşmak için çaba harcayacak, bundan sonraki süreçte hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz ve Giresunsporumuzu hak ettiği yere el birliğiyle getireceğiz” ifadelerini kullandı.

        Emin Eltuğral başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

        Ahu Karaibrahimoğlu, Ali Yalsız, Cihan Demir, Erol Soydan, Fatih Sakal, Hakan Demiral, Halil Demirtaş, İbrahim Güler, Muhammet Dinç, Mustafa Uzun, Osman Topal, Önder Söğünmez, Şevket Kaya, Şükrü Akkaya, Tuncer Çimenli.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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