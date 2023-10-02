Giresun'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
Giresun'da, eylül ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi tutuklandı.
Giresun'da, eylül ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 40 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Operasyonlarda, 1046 gram sentetik uyuşturucu, 512 gram esrar, 6 gram kokain, 11 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.