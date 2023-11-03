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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:10
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına yönelik kentte yapılan çalışmalar sonucu H.S, H.Y, E.D, H.C ve M.K gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 180 gram sentetik uyuşturucu, 85,6 gram esrar, 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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