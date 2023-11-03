Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına yönelik kentte yapılan çalışmalar sonucu H.S, H.Y, E.D, H.C ve M.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 180 gram sentetik uyuşturucu, 85,6 gram esrar, 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.