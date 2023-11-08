Giresun Belediyesince "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi başlatıldı Giresun Belediyesince başlatılan, "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi ile öğrencilerin doğaya ve çevreye daha duyarlı olmaları hedefleniyor.

Giresun Belediyesince başlatılan, "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi ile öğrencilerin doğaya ve çevreye daha duyarlı olmaları hedefleniyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirdikleri çalışmalarla eğitim yuvalarının çehresinin değiştiğini belirtti.

Öğrencilerin doğaya ve çevreye daha duyarlı olması adına "Temiz Çevre, Temiz Giresun" sloganıyla farkındalık çalışması sürdürdüklerini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun Belediyesi olarak çevreye duyarlı projeler gerçekleştirmek en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Başlattığımız, 'Temiz Çevre, Temiz Giresun' projemiz kapsamında çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendiriyoruz. Geleceğimiz çöp olmasın. Giresunumuzun geleceğini yine Giresun'un geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize emanet edeceğiz. Bu farkındalık projesinde emeği geçen okul idaremize, öğretmen arkadaşlarımıza, belediyemiz personeline teşekkür ediyorum. Haydi çocuklar, çevremizi temiz tutalım, geleceğe temiz bir Giresun bırakalım."