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        Giresun Belediyesince "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi başlatıldı

        Giresun Belediyesince başlatılan, "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi ile öğrencilerin doğaya ve çevreye daha duyarlı olmaları hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:06
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        Giresun Belediyesince "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi başlatıldı
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        Giresun Belediyesince başlatılan, "Temiz Çevre Temiz Giresun" projesi ile öğrencilerin doğaya ve çevreye daha duyarlı olmaları hedefleniyor.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirdikleri çalışmalarla eğitim yuvalarının çehresinin değiştiğini belirtti.

        Öğrencilerin doğaya ve çevreye daha duyarlı olması adına "Temiz Çevre, Temiz Giresun" sloganıyla farkındalık çalışması sürdürdüklerini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Giresun Belediyesi olarak çevreye duyarlı projeler gerçekleştirmek en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Başlattığımız, 'Temiz Çevre, Temiz Giresun' projemiz kapsamında çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendiriyoruz. Geleceğimiz çöp olmasın. Giresunumuzun geleceğini yine Giresun'un geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize emanet edeceğiz. Bu farkındalık projesinde emeği geçen okul idaremize, öğretmen arkadaşlarımıza, belediyemiz personeline teşekkür ediyorum. Haydi çocuklar, çevremizi temiz tutalım, geleceğe temiz bir Giresun bırakalım."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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