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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:17
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında A.E'yi gözaltına aldı.

        Şahsın üzerinde yapılan aramada 14,4 gram sentetik uyuşturucu elde edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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