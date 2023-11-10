Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili "57 Müslüman ülkenin Türkiye öncülüğünde bir araya gelmesi gerekiyor. 'Bu zulme, bu sömürüye dur' diyebilmesi gerekiyor. Bu gücü ortaya koymadıktan sonra istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar lanetleyin, istediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili "57 Müslüman ülkenin Türkiye öncülüğünde bir araya gelmesi gerekiyor. 'Bu zulme, bu sömürüye dur' diyebilmesi gerekiyor. Bu gücü ortaya koymadıktan sonra istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar lanetleyin, istediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın." dedi.

Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin Espiye İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan Erbakan, daha sonra Giresun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması içim İslam ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Erbakan, İslam Birliği'nin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"57 Müslüman ülkenin Türkiye öncülüğünde bir araya gelmesi gerekiyor. 'Bu zulme, bu sömürüye dur' diyebilmesi gerekiyor. Bu gücü ortaya koymadıktan sonra istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar lanetleyin, istediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın. Adamın hiç umurunda bile değil. 75 seneden beridir bunlar yapılıyor. Hiçbir faydası olmadığı görülüyor. Rahmetli Erbakan Hocamız 'Siyonizm laftan anlamaz, güçten anlar.' diyordu. Bu gücün ortaya konması da mutlaka ama mutlaka İslam Birliği'nin kurulmasına bağlıdır."

"Bir kez daha bütün Müslüman ülkeleri gerekli yaptırımları ortaya koymaya, caydırıcı adımları atmaya çağırıyoruz." diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biran evvel doğalgaz, petrol sevkiyatlarını kesip, bütün Müslüman ülkelerde Türkiye ile beraber ABD üsleri kapatılmalı. İsrail ile bütün ekonomik, ticari ve siyasi ilişkileri kesilmeli. Biran evvel en azından bu adımlar atılmalı. D 60 İslam Birliği'nin kurulması için gerekli adımlar atılmalı. Bu vesile ile bir kez daha oradaki şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah oradaki günahsız, yavruların yüzü suyu hürmetine biran evvel bu zulmün durmasını nasip eylesin. Biran evvel de Türkiye ve İslam ülkelerinin de üzerine düşen görevleri yerine getirip gerekli adımları atmasını Cenabı Allah nasip eylesin."

Erbakan, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Erbakan, akşam da bir restoranda sivil toplum örgütleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programın ardından Erbakan, karayolu ile Ordu'ya hareket etti.