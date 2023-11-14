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        İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek

        Giresun Federasyonu tarafından, "16. Giresun Günleri" 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:34
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        İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek
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        Giresun Federasyonu tarafından, "16. Giresun Günleri" 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, bir restorasyonda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl etkinliğin Atatürk Havalimanı'nda organize edileceğini söyledi.

        Temayı halk oyunları olarak seçtiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

        "Kemençe, Giresun karşılaması, horonu bunları tanıtmak istemiştik fakat yine de hala tanıtmak gibi bir niyetimiz var. Umarım Filistin'de bir ateşkes olur, bir anlaşma sağlanır, o zaman bunları yapacağız. Fakat bunların yapımı konusunda şu anda net kararımız yok. Nedeni de şu, bir tarafta insanlar ölürken bizim burada eğlence düzenlememiz çok da hoş bir şey değil."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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