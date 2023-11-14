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        Türk fındığı Çin'deki fuarda tanıtıldı

        Türk fındığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde organize edilen "FHC-Şanghay Küresel Gıda Ticaret Fuarı"nda tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:28
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        Türk fındığı Çin'deki fuarda tanıtıldı
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        Türk fındığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde organize edilen "FHC-Şanghay Küresel Gıda Ticaret Fuarı"nda tanıtıldı.

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) açıklamasında, Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteği" kapsamında, KİB tarafından yürütülen UR-GE projesinin bu seneki son yurt dışı durağının Çin Halk Cumhuriyeti olduğu belirtildi.

        Proje paydaşı 8 KİB üyesi ihracatçı firmanın 8-10 Kasım tarihleri arasında Şanghay'da yapılan fuara, bağımsız stant açarak katıldığı vurgulanan açıklamada, Türk fındığı tanıtılarak yeni ihracat bağlantıları kurulmaya çalışıldığı ifade edildi.

        Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin'de gıda maddeleri açısından en önemli etkinliklerden biri olan FHC'ye 69 ülkeden 3 bin 500 yerli ve yabancı firmanın katıldığı, 150 bini aşkın kişinin de fuarı ziyaret ettiği aktarıldı.

        Aysan, Durak, Gaffaro, Gürsoy, Karimex, Özyılmaz, Sabırlar ve Yavuzkan firmalarının stantlarının ilgi çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çin'e yönelik fındık ihracatımız, ihracatçı birlikleri tarafından uzun yıllardır yürütülen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle 10 sene öncesinde yıllık 2 bin ton civarındayken, son yıllarda ortalama 9 bin tona ulaştı ve böylece Çin, Türkiye'nin en fazla fındık ihraç ettiği ilk 10 ülke arasında sağlam bir konuma yerleşti. Bu tür pazarlama faaliyetleriyle ihracat miktarımızın daha üst seviyelere yükseltilmesi hedefleniyor."

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